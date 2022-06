Impfkampagne für Kinder läuft an: Wie sich die Mediziner im Saalekreis darauf vorbereiten

Künftig können auch Fünf- bis Elfjährige gegen Covid-19 geimpft werden. Mediziner warten derzeit noch oft das Vakzin. Auch der Kreis will Angebote machen.

Merseburg/MZ - „Wann geimpft werden kann, hängt von den Impfstofflieferungen ab“, sagt Frigga Rößler. Die Kinderärztin aus Querfurt ist skeptisch, ob die Impfkampagne für die Fünf- bis Elfjährigen noch in diesem Jahr in ihrer Praxis beginnen wird. Vergangenen Donnerstag hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine bedingte Impfempfehlung für diese Altersgruppe gegeben. Die ersten Chargen des Kindervakzins von Biontech/Pfizer sind in der Auslieferung. „Sobald die da sind, werde ich mitimpfen“, sagt die Medizinerin.