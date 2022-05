Ende des Wiesenstreits in Korbetha?

Nach Protesten und Diskussionen: Für das Wohngebiet, das in Korbetha entstehen soll, scheint es eine Lösung zu geben. Gemeinderat beschließt Auslegung des Entwurfs.

In Korbetha könnten bald bis zu acht neue Einfamilienhäuser stehen.

Korbetha/MZ - In der Schkopauer Ortschaft Korbetha soll ein neues Wohngebiet entstehen. Seit Oktober 2019 ging der Entwurf eines entsprechenden Bebauungsplans ganze zehn Mal durch den Korbethaer Ortschaftsrat sowie den Bauausschuss der Gemeinde. Denn die Pläne des privaten Investors, auf dem sogenannten Gemeindeacker am Ortsrand die Wiese mit bis zu zehn Häusern zu bebauen, stießen bei vielen Anwohnern auf Widerstand. Die fürchteten eine Zersiedlung und Versiegelung der Natur. Doch nun könnte eine Lösung gefunden sein. Zumindest schaffte es ein Entwurf schließlich in den Gemeinderat, der jetzt die Auslegung dessen beschlossen hat.