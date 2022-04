Die Rettung der Bockwindmühle bei Leimbach

Leimbach/MZ - Der Wind pfeift über Felder und Wiesen nahe des Querfurter Ortsteils Leimbach. Gute Bedingungen für eine funktionstüchtige Bockwindmühle. An dem 1818 erbauten Exemplar bei Leimbach dreht sich allerdings schon lange kein Flügel mehr, es war viele Jahre dem Verfall preisgegeben. In letzter Zeit ist aber wieder ziemlich regelmäßig Bewegung an und in der Mühle. So auch heute. Die Tür steht offen. Mal ist Sägelärm zu hören, hin und wieder auch Schüsse aus einer Nagelpistole. Aus einem kleinen Loch im Dach schaut Meinolf Schultebraucks heraus und grüßt mit einem freundlichen „Hallo“. Das Dach ist derzeit mit Folie gesichert. „Aber hier ist so ein starker Wind, dass er immer wieder diese provisorische Deckung kaputt gemacht hat“, erklärt der 70-Jährige, der darum nun gemeinsam mit Helfern dabei ist, das Dach mit Holzschindeln einzudecken. Dies ist eine sehr aufwendige Arbeit.