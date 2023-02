In der Sat.1-Show „99 - Eine:r schlägt sie alle“ geht es um 99.000 Euro Preisgeld. Wer zuletzt übrig bleibt, gewinnt. Zwei der Kandidaten kommen dieses Mal aus Leipzig.

Zwei Leipziger kämpften in Sat.1-Show um 99.000 Euro

In der ersten Runde der Sat.1-Show müssen die Kanidaten eine von 99 roten Federn finden.

Leipzig/Unterföhring/MZ - In der Sat.1-Show „99 - Eine:r schlägt sie alle“ treten ab kommender Woche wieder 100 Kandidaten gegeneinander an. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winken 99.000 Euro Preisgeld.

Darunter auch zwei Kandidaten aus Leipzig, die sich gegen die Konkurrenz aus ganz Deutschland durchsetzen möchten: Vanessa (25) und Pascal (29). Ihnen gegenüber steht unter anderem auch die 81-jährige Edda aus Schleswig-Holstein - bislang die älteste Kandidatin in der Sat.1-Show.

Bei „99 - Eine:r schlägt sie alle“ geht es darum, sich in mehreren Geschicklichkeitswettbewerben gegen die Konkurrenz durchzusetzen und als Letzter übrig zu bleiben. So müssen die 100 Teilnehmer in der ersten Runde zum Beispiel aus einem Haufen Kissen eine von insgesamt 99 roten Federn ergattern. Wem das nicht gelingt, fliegt raus.

Moderiert wird die Show von Melissa Khalaj und Florian „Schmiso“ Schmidt-Sommerfeld in jeweils fünf Folgen. Die erste läuft am 27. Februar um 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf der Streaming-Plattform Joyn.