Leipzig/AFP/ald/cfm - Mehrere Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Nordsachsen ist ein weiterer Beteiligter seinen Verletzungen erlegen. Die Zahl der Toten stieg damit insgesamt auf vier, wie die Polizei in Leipzig am Dienstag mitteilte. Demnach erlag der 67-Jährige seinen Verletzungen am Montag.

Drei weitere Menschen befanden sich mit schwersten Verletzungen nach wie vor im Krankenhaus. Der Unfall hatte sich am Donnerstag auf der Bundesstraße 187 bei Eilenburg ereignet. Den Ermittlungen zufolge verlor ein 18-Jähriger ohne Führerschein wegen unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Vier Todesopfer im Alter von 67 bis 72 Jahren

Dabei stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Aufprall wurde das entgegenkommende Fahrzeug auf den Randstreifen und anschließend in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei stieß es gegen einen Lastwagen.

Das Auto des 18-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen zwei weitere Fahrzeuge. Bei den vier Toten handelt es sich um einen 72-Jährigen und seine 71-jährige Beifahrerin, eine 68-Jährige und den nun verstorbenen 67-Jährigen. Bei dem Unfall wurde auch der 18-Jährige schwer verletzt.