Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstag in Nordsachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere sind verletzt.

Nahe Leipzig ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild)

Leipzig/AFP/ald/cfm - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstag in Nordsachsen drei Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer, wie ein Sprecher der Polizei in Leipzig sagte.

Demnach ereignete sich der Unfall mit vier Fahrzeugen am Vormittag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 187 bei Eilenburg. Zur Unfallursache werde noch ermittelt, sagte der Sprecher weiter. Bei den Toten handle es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Unfallaufnahme blieb die B187 über Stunden gesperrt.