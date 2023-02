Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) in Leipzig ist am Mittwoch bestreikt worden. Das hat vor allem zu Programmausfällen im Radio geführt.

Streik beim MDR in Leipzig führt zu Programmausfällen

Leipzig/DPA - Ein Warnstreik von Mitarbeitern beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) hat am Mittwoch zu Programmausfällen im Radio geführt. Das Nachrichtenprogramm MDR Aktuell könne derzeit am MDR-Standort Leipzig nicht gesendet werden, dort sei das Programm von MDR Sachsen-Anhalt aufgeschaltet, teilte der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Vormittag mit.

Weiter hieß es von einem Sprecher: „Im MDR kann es heute leider zu kurzfristigen Umstellungen in unseren Programmangeboten kommen. Wir bitten, dies zu entschuldigen.“

Hintergrund des Warnstreiks seit 7.00 Uhr sind laufende Tarifverhandlungen. Gewerkschafter hatten dazu aufgerufen.