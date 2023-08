Weil er in der Nacht zum Mittwoch in Leipzig mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert haben soll, sind gegen einen 19-Jährigen Ermittlungen eingeleitet worden.

Anwohner alarmiert: Mehrfach Schreckschusspistole in Leipzig abgefeuert

In Leipzig wurde mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert.

Leipzig/dpa - Ein 19-Jähriger soll in Leipzig in der Nacht zu Mittwoch mehrfach eine Schreckschusspistole abgefeuert haben. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie mehrere Schussgeräusche gehört hatten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei dem jungen Mann wurde eine Einkaufstasche mit entsprechender Munition entdeckt. Die Waffe fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe und stellten sie mitsamt der Munition sicher. Verletzt wurde niemand. Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.