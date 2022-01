Warum wird das Arboretum in Annarode nicht gepflegt?

Annarode/MZ - Es hat sich nicht viel getan im Arboretum Annarode. Das sagt die Blankenheimerin Uta Anhalt, die nicht nur eine regelmäßige Besucherin der Gehölzsammlung ist, sondern sich seit Jahren für die Parkanlage engagiert.

Im Herbst hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass Pflegearbeiten dringen notwendig seien. Schon im Juni zuvor hatt sie mit einem Leserbrief das Thema auf die Tagesordnung gehoben. Und nun schreibt sie erneut an die MZ - kurz, bündig und durchaus zuversichtlich: „Der Appell an die Verantwortlichen in Mansfeld mittels Leserbrief im Juni 2021 für die Gehölzsammlung in Annarode hatte keinen Erfolg: Es kam keine technische Hilfe. Hoffen wir auf 2022.“

Mansfelds Bürgermeister über die Probleme im Arboretum

Über diese Hoffnung sprach die MZ mit Mansfelds Bürgermeister Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland). Und in diesem Gespräch kristallisiert sich ein Problem heraus: „Es gibt auf dem Gelände zu viele Baumstümpfe, so dass wir dort keinen Rasentraktor einsetzen können“, so Koch. Der Rasentraktor würde den Einsatz im Arboretum vermutlich nicht überstehen. Deshalb müsse man zunächst schauen, wie die Baumstümpfe zu entfernen sind. Ideen, so Koch, gebe es bereits.

Dazu wolle man sich in einer Zusammenkunft im Februar verständigen. Zudem sei kurzfristig die Frage zu klären, ob es auch in diesem Jahr eine Förderung für das Arboretum gibt. „Wir möchten im ersten Quartal eine Lösung für die Probleme herbeiführen.“

Das Arboretum Annarode gibt es seit 1995. Es beherbergt ungefähr 135 Gehölzarten, unter anderem auch Mammutbäume. Die Gehölzsammlung ist zum einen natürlich ein Ort der Erholung, kann aber auch von Lernenden gut genutzt werden. Auf Tafel werden die Bäume und Sträucher erklärt. Im vergangenen Jahr wurde auf Initiative des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz das in die Jahre gekommene Eingangstor der Parkanlage auf Vordermann gebracht.