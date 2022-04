Unfall durch missachtete Vorfahrt: Zwei Pkw kollidieren in Wolferode miteinander

Weil ein Pkw beim Abbiegen die Vorfahrt missachtete, stießen zwei Pkw in Wolferode zusammen.

Symbolfoto - Zwei Pkw sind in Wolferode miteinander kollidiert.

Wolferode/MZ - Auf der Eislebener Chaussee in Wolferode sind am Dienstagmorgen zwei Pkw miteinander kollidiert. Eine 38-Jährige hatte beim Abbiegen aus der Türkeistraße die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Bornstedt unterwegs war, missachtet.

Dabei wurde der 14-jährige Beifahrer der Jüngeren leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Wagen der 19-Jährigen musste laut Polizei abgeschleppt werden.