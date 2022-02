Südharz schließt Ausflugsziele und warnt vorm Betreten der Wälder

Südharz/MZ - Aufgrund der Unwetter- und Sturmwarnungen bleiben mehrere touristische Einrichtungen in der Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) vorübergehend geschlossen. Besuche des Josephskreuzes bei Stolberg, des Museums Kleines Bürgerhaus in Stolberg und der Heimkehle bei Uftrungen sind vorerst nicht möglich, teilt die Gemeinde mit.

Außerdem warnt die Gemeindeverwaltung dringend davor, die Wälder und die Wanderwege im Südharz zu betreten. „Es besteht Lebensgefahr“, sagt Amtsleiter Björn Schade. Aufgrund der Stürme bis hin zu Orkanböen und des starken Regens in den vergangenen Tagen und Wochen sei die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gegeben. Auch könnten Äste herunterbrechen.

Heimkehle, Josephskreuz und Kleines Bürgerhaus vorerst zu

Die Karsthöhle Heimkehle bei Uftrungen wird ab diesem Donnerstag, 15 Uhr und auch am Freitag ganztägig geschlossen sein. Im Bereich des Parkplatzes stehen mehrere große Bäume, von denen Gefahr ausgehen könnte. Am Samstag, 19. Februar, und am Sonntag, 20. Februar, sind jedoch wieder Führungen für Höhlenbesucher möglich, jeweils um 11, 13 und 15 Uhr.

Außerdem bleibt das Josephskreuz an diesem Donnerstag sowie am Freitag ganztägig geschlossen. Durch den Sturm waren entlang des Weges vom Parkplatz bis zum Aussichtsturm 16 Bäume umgestürzt und mussten beseitigt werden. Sofern es die Wetterage zulässt, könne der Aussichtsturm voraussichtlich am Sonnabend in der Zeit von 12 bis 16 Uhr wieder öffnen, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Das Stolberger Museum Kleines Bürgerhaus bleibt ebenfalls am Freitag geschlossen. Am Wochenende wird es jeweils von 14 bis 16 Uhr für Besucher öffnen.

Schloss und Alte Münze in Stolberg sind geöffnet

Geöffnet sind hingegen das Stolberger Schloss sowie die Touristinformation und das Museum Alte Münze.