Postkartenserie: Historischer Blick auf Kelbra, Emseloh und Morungen

Sangerhausen/MZ - Im Rahmen unserer Postkartenserie schauen wir uns heute in kleinen Orten um. Zusammengestellt haben wir in diesem Teil Bilder, die Ulrich Reinboth, R. Fuchsel und Familie Würzberg der MZ zur Verfügung gestellt haben.

„Für 0,20 DDR-Mark war die bunte Postkarte aus Morungen zu bekommen, die schwarz-weiße Karte von Morungen kostete 0,25 DDR-Mark“, schreibt die Familie. Auf dem bunten Gruß aus Morungen ist das Genesungsheim„Otto Schlag“ zu sehen. Es befand sich im „Neuen Schloss“. Morungen war Kurort. Dazu gibt es eine Dorfansicht mit dem damaligen Gutshof, dem „alten Schloss“ und der damaligen Dorfstraße.

Auf dieser Karte sind das Schloss im kleinen Emseloh und der heute noch bestehende Gasthof „Zum Mohr“ zu sehen. (Foto: Sammlung R. Fuchsel)

Diese Karte zeigt das Restaurant von Robert Böhme. Obwohl ein ganzes Stück von Emseloh entfernt, ist auch der Kyffhäuser zu sehen. (Foto: Sammlung R. Fuchsel)

Ein bunter Gruß aus Morungen. Diese Karte stammt aus DDR-Zeiten. (Foto: Sammlung Würzberg)

morungen Würzberg

Auf der schwarz-weißen Karte von Morungen sind der Blick auf das „Neue Schloss“, der Blick auf Ortseingang und Schafstall, das von einem Brand zerstörte „Alte Schloss“ und der Dorfplatz abgebildet. R. Fuchsel schickte uns Karten aus Emseloh, die etwa aus dem Jahr 1910 stammen. Sie zeigen unter anderem das dortige Schloss und den Gasthof „Zum Mohr“.

