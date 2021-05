Josephskreuz ist das nächste Ziel

Wolfgang Conrad hat als Restaurator auch seine Spuren in seiner Heimtstadt Eisleben hinterlassen. Er hatte am Luther zu tun, aber auch am Lenin und am Kamerd Martin.

Stolberg/Eisleben

- Wolfgang Conrad zieht es immer wieder in seine alte Heimat, jedenfalls in die Richtung. Der ehemalige Eisleber, der inzwischen in Ismaning (Bayern) lebt und von 1986 bis 2014 als freischaffender Restaurator arbeitete, hat diesmal als Geschäftsreisender mittlerweile in einem Hotel in Stolberg eingecheckt, um sich ab diesem Montag am Josephskreuz zu schaffen zu machen.

Sage und schreibe 125 Jahre steht das eiserne Doppelkreuz jetzt schon auf dem Auerberg. Dass es nach wie vor absolut standhaft ist, hat auch damit zu tun, dass im Laufe der Jahre immer wieder Fachleute das Josephskreuz unter ihre Fittiche nahmen und dafür sorgten, dass der Zahn der Zeit nicht vernichtend nagt.

Josephskreuz war erste große Restaurierungsaufgabe

In einer solchen Mission ist schließlich auch Wolfgang Conrad unterwegs, wie er der MZ im Vorfelde verriet. Der Diplomchemiker, Farben- und Lacklaborant und Handwerksmaler betritt damit keineswegs Neuland. Bei allen stattgefundenen Restaurationen des Josephskreuzes seit 1987 hat Conrad nach eigenen Angaben mitgewirkt.

Nachdem er zunächst zwölf Jahre Industrieerfahrung im damaligen Korrosionsschutz Eisleben gesammelt hatte, bekam er von der Hallenser Denkmalpflegebehörde seinen erste große Restaurierungsaufgabe mit der fachlichen Bauausführungsbetreuung vor Ort. Die Rede ist vom Josephskreuz.

Auch im Altkreis Sangerhausen war Restaurator Wolfgang Conrad schon aktiv. Er restaurierte die Apollo-Büste im Rosarium und die Germania-Figur an der Allstedter Apotheke. (Foto: Andreas Stedtler)

„Um die Vorbereitungen für das diesjährige Jubiläum mit zu unterstützen, werde ich die restlichen zwei Erbauermedaillons, beauftragt durch die Nachfolger, also von Herrn Jost-Christian Fürst zu Stolberg und dem Harzklub, vertreten durch die Geschäftsstelle in Clausthal-Zellerfeld, öffentlich in der Turmhalle farbig neu fassen und originalgerecht mit teilweiser Blattvergoldung beziehungsweise -versilberung gestalten“, so Conrad zu dem, was ab diesem Montag für ihn zu tun ist.

Spuren im Landkreis hinterlassen

Trotzdem sieht er das Bauwerk als Gesamtobjekt und hat sich im Vorfeld seines Auftrages eingehend damit beschäftigt. Der MZ gewährt er einen kleinen Einblick in das Ergebnis: „Wie sich nach den ersten 18 Jahren Standzeit zeigt, kann mit dem schweren Korrosionsschutz von 2003 und einer fachgerecht fortlaufenden Instandhaltung des Anstrichsystems, bei der abgewitterte Deckanstriche zwischenzeitlich erneuert werden, der Rostschutz und die Stabilität der Eisenkonstruktion noch sehr lange halten.“

Wolfgang Conrad hat, der eine oder andere Leser wird das ganz bestimmt wissen, seine Spuren auch schon an anderen Objekten hinterlassen: am Luther in Eisleben, auch am Lenin, er restaurierte die Apollo-Büste im Sangerhäuser Europa-Rosarium und die Germania an der Allstedter Apotheke. (mz)