Handball: BSV Klostermansfeld gegen TSV Leuna

Nachdem die Handballer des BSV Klostermansfeld am zweiten Spieltag den ersten Saisonsieg in der Bezirksliga einfahren konnten, mussten sie nun wieder eine harte Landung hinnehmen. „Auswärtsspiele liegen dem Team scheinbar in der neuen Spielzeit noch nicht“, kommentierte Raik Heymann die klare 31:39-Niederlage in Leuna, nach der sich der BSV auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfindet.

Die Ursache für die Niederlage beim TSV Leuna ist schnell gefunden. In der ersten Halbzeit stimmte die Abstimmung, egal mit welcher Formation gespielt wurde, in der Abwehr des BSV überhaupt nicht. Egal was man versuchte, der TSV hatte immer eine Antwort und war auch immer handlungsschneller. Jeder Wurf der Gastgeber war ein Treffer und selbst die sonst so guten Torhüter der Klostermansfelder hatten einen schwarzen Tag und bekamen kaum eine Hand an den Ball.



Zur Pause hieß es 25:17 für Leuna. Die zweite Halbzeit konnte der Gast dann zumindest ausgeglichen gestalten. Doch an ein Aufholen war nicht zu denken, denn der TSV spielte überlegt und verwaltete den Vorsprung sicher. Am Ende stand ein 31:39 auf der Anzeigetafel, mit dem die Klostermansfelder nicht zufrieden sein können. (mz)