Corona: Kreis Mansfeld-Südharz weitet Impfangebot aus

Sangerhausen/MZ - Der Landkreis möchte die Impfangebote in Mansfeld-Südharz erweitern. Das kündigte Landrat André Schröder in einer Pressemitteilung am Donnerstag an. In Eisleben steht mit der Malzscheune (Bahnhofstraße 32) eine deutlich größere Impfstation zur Verfügung.

In Hettstedt zieht das Impfteam aus Platzgründen aus der Kreismusikschule am Markt aus und wird vorübergehend beim Arbeiter-Samariterbund (ASB, Carl-Christian-Agthe-Straße 25) impfen. Ab dem 6. Dezember wird dann der Ratskeller in Hettstedt für das Impfen zur Verfügung stehen. Die Impfstation in der Mammuthalle in Sangerhausen (Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 35) bleibt bestehen, wird aber aufgrund des großen Andrangs auch vergrößert.

Ab der kommenden Woche nutzt das Impfteam hier das Foyer und den gesamten Sozialtrakt wie etwa die Umkleideräume. „Wir müssen hier derzeit mehrere Interessen unter einen Hut bringen“, sagte Landrat Schröder. „Es ist einerseits wichtig, dass wir den Impfwilligen ausreichend Platz bieten. Andererseits soll natürlich der Schulsport weitergehen. Ich danke ausdrücklich der Sekundarschule ,Thomas Müntzer’ in Sangerhausen für das Verständnis und auch den Städten Sangerhausen, Hettstedt und Lutherstadt Eisleben für die unkomplizierte Zusammenarbeit.“

Unterdessen gilt ab kommendem Montag, auch für Besucherinnen und Besucher der Kreisverwaltung die 3G-Regel. Alle, die nachweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind, können weiterhin persönlich beim jeweiligen Sachbearbeiter vorsprechen. „Unser Ziel bleibt es, die Kreisverwaltung auch in der Pandemie möglichst bürgerfreundlich zu organisieren“, so Schröder, der um Verständnis für die Regelungen warb.