B85 wird wegen Fällarbeiten im Bereich des Kyffhäusergebirges gesperrt

Kelbra/MZ - Ab Mitte Januar sind an der Bundesstraße 85 im Bereich des Kyffhäusergebirges umfangreiche Baumfällarbeiten vorgesehen. Das hat die Straßenverkehrsbehörde des Kyffhäuserkreises angekündigt. Kraftfahrer müssten sich teils auf Vollsperrungen zwischen Kelbra und Bad Frankenhausen und auf Umleitungen einstellen, heißt es.

Wie die Behörde mitteilt, werden die Forstarbeiten zwischen Bad Frankenhausen und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt sowie an der Landesstraße vom Rathsfeld in Richtung Steinthaleben in vier Abschnitten erfolgen. Ab dem 17. Januar bis zum 4. Februar wird die B 85 ab dem Abzweig Rathsfeld bis zum Ortseingang von Bad Frankenhausen voll gesperrt; der Verkehr wird über Rottleben umgeleitet. Außerdem ist eine halbseitige Sperrung für die B 85 im Bereich zwischen der Landesgrenze und dem Abzweig am Rathsfeld vorgesehen.

Vollsperrung der B85 im Februar

Voll gesperrt wird die B 85 ab der Landesgrenze bis zur Zufahrt zum Kyffhäuserdenkmal in der Zeit vom 7. bis 25. Februar. Die Umleitung erfolgt ab Kelbra über Tilleda, Hackpfüffel, Riethnordhausen, Borxleben, Ringleben und Esperstedt nach Bad Frankenhausen und umgekehrt.

Entlang der Straße zwischen dem Rathsfeld und Steinthaleben sollen vom 17. Januar bis 25. Februar Bäume gefällt werden, heißt es weiter. Dazu werde die Straße nur halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Ampel geregelt. Während des Fällens könnten kurzzeitige Vollsperrungen von maximal zehn bis 15 Minuten nötig werden, teilt die Straßenverkehrsbehörde mit.