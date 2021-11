Schwenda/MZ - Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei in einem Fall in Schwenda in der Gemeinde Südharz. Dort stand nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag in der Alten Hintergasse ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ermittler sicherten Spuren. Der Schaden, der bei diesem Feuer entstand, beläuft sich auf über 10.000 Euro.