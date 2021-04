Auf ins Hinterland: Was das Werkleitz-Festival in Hettstedt so besonders macht

Halle (Saale) - Neugierig auf Hettstedt im Mansfelder Land? Durchaus, wenn man liest, was die Kreativ-Truppe von der Werkleitz-Gesellschaft dort entdeckt und zusammengetragen hat. Und wenn man Daniel Herrmann zuhört, dem Geschäftsführer und Künstlerischen Leiter des halleschen Zentrums für ...

Pantomimische Darstellung der Arbeitsabläufe am Ofen 10 in Helbra von Christin Marczinzik (Künstlerinnen-Duo A.MUSE) und Heinz Dittmann, Protagonist beider Mansfeld-Reportagen, u.a. von Fritz Pleitgen („Das rote Mansfeld“).

Neugierig auf Hettstedt im Mansfelder Land? Durchaus, wenn man liest, was die Kreativ-Truppe von der Werkleitz-Gesellschaft dort entdeckt und zusammengetragen hat. Und wenn man Daniel Herrmann zuhört, dem Geschäftsführer und Künstlerischen Leiter des halleschen Zentrums für Medienkunst.

Herrmann schwärmt geradezu von den Begegnungen, die seine Mannschaft und er im Hettstedter Ortsteil Molmeck hatten: Offen, vorurteilsfrei und bereit, sich einzulassen - so beschreibt er die Menschen vor Ort.

Werkleitz-Festival in Hettstedt erkundet Mansfelder Hinterland

Im Zentrum der Erkundungen und Erkundigungen im Hinterland des urbanen, also städtisch geprägten Raums stand Molmeck - eine Arbeitersiedlung, südwestlich der Hettstedter Altstadt gelegen und unweit des verbliebenen Industriereviers.

Früher hat der Kupferbergbau die Region regiert, sie war berühmt dafür. Und die Menschen waren stolz darauf. Dann kam der wirtschaftliche Abbruch nach dem politischen Umbruch von 1989, das Mansfelder Land wurde zu den Verlierern sortiert.

Soziale Verwerfungen und Abwanderung waren die Folge, das Gefühl, abgehängt zu sein. Viele, vor allem Jüngere, richteten den Blick nach Rechtsaußen. Man hat es an den Straßenrändern in Wahlkampfzeiten gespiegelt gesehen: Das einst rote Mansfeld war überwiegend mit Plakaten der AfD und der NPD „tapeziert“.

Wie ticken die Menschen in Luthers Heimat?

Und dort wollt Ihr hin, haben Außenstehende die Werkleitz-Aktivisten irritiert gefragt: Warum? Weil sie etwas erfahren wollten über die Menschen in Luthers Heimat. Aus erster Hand. Und weil sie der ländliche Raum ohnehin seit längerer Zeit interessierte, wie Daniel Herrmann sagt.

Das Hinterland, das die große Stadt mit Produkten und Arbeitskräften versorgt, das Transitgebiet und Fluchtort sein kann. Ein Land, von dem der Städter Bilder im Kopf hat, auf denen geduckte Bauernhäuser und weidende Kühe vorkommen. Um Bilder geht es denn folgerichtig auch bei diesem Festival, das eher als interkulturelle Begegnung zu verstehen ist.

„Unter uns - Bildproduktion im Mansfelder Land“ heißt das Projekt. Dabei geht es um Bilder, die man im Kopf hat - und um solche, die eigens produziert worden sind: von und mit den Menschen vor Ort. Eine Dokumentation des Alltags in wesentlichen Ausschnitten, der früher alles dominierenden Arbeit und der Haltung dazu. Ein Bild in Bildern.

Verschiebung wegen Corona-Pandemie

Vor dem Sommer richtete Werkleitz in Hettstedt eine Festivalbasis ein, die als Gesprächsort, Ausgangspunkt für Recherchen und als Übernachtungsstätte diente. Hier hat Corona einmal etwas Gutes bewirkt:

Das Festival hatte eigentlich schon im Frühjahr stattfinden sollen, dann flogen alle Pläne davon. Dafür gab es Zeit und neuen Denkraum, das Kommunikationslabor in Molmeck nahm seine Arbeit auf.

Ausgeprägte Strukturen helfen

Was sie mitbrachten: Interesse für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Was sie fanden: Freundliche Auskunftsbereitschaft. Und ausgeprägte informelle Strukturen, die parallel zu den offiziellen funktionieren. Strukturen, die es auf dem Land immer gab, wo man sich gegenseitig hilft, was die sozialen und Einkommensunterschiede allerdings nicht aufhebt.

„Interessant wäre“, sagt Herrmann, „die Zivilgesellschaft einmal anders zu denken: Dass die Gewinner die Verlierer mitnehmen.“ Ein Modell, dass auch für große Städte interessant wäre, aber vermutlich schwieriger zu praktizieren.

Volles Programm beim Werkleitz-Festival in Hettstedt

Das Programm in Hettstedt ist vollgepackt mit Ausstellungen, Bildern und aufgezeichneten Gesprächen - unter anderem mit dem Journalisten Fritz Pleitgen, dem das Mansfelder Land am Herzen liegt. Der von dort stammende, in Halle arbeitende Filmproduzent Thomas Jeschner zeigt Interviews. Pantomimisch werden frühere Arbeitssituationen nachgestellt.

Und auch der spezielle, hintergründige Humor der Region, der durch das Komikerduo Elsterglanz berühmt geworden ist, wird vorkommen. In einer Erzählung heißt es: „Oma Ennes Geburtstag haben wir jedes Jahr am 29. März gefeiert. Als sie gestorben ist, stand im Personalausweis der 28.“

Hettstedt lohnt sich kennenzulernen, das Festival auch. Das meiste kann man sich übrigens zu Hause ansehen - per Livestream im Netz. (mz)

Marcus Böick (l.), Historiker von der Ruhr-Universität Bochum und Treuhandforscher, im Gespräch mit Hubertus Luthardt, Mitbegründer des ersten Betriebsrates der MKM - Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH, heute KME.