17 neue Corona-Fälle in Mansfeld-Südharz registriert

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Das ist keine Überraschung: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über das lange Pfingstwochenende im Landkreis Mansfeld-Südharz erneut zurückgegangen: von 77,1 am Freitag auf schließlich 61,5 am Montag. Zwischendrin lag sie nach Angaben aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration sogar bei 54,8. Und zwar war das der Wert, der am Sonntag gemeldet wurde. An allen drei Wochenendtagen wurden 17 neue Coronafälle im Landkreis registriert. Die meisten wurden am Montag gemeldet - nämlich zehn an der Zahl.

Die Zahl derer, die seit Beginn der Pandemie im März 2020 an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, ist übers Wochenende um eine Person gestiegen, sie liegt jetzt bei 213 im Landkreis Mansfeld-Südharz. Wie aus den jeweiligen Übersichten, die das Ministerium regelmäßig veröffentlicht, zu entnehmen ist, gab es am Pfingstwochenende im Landkreis weder Erst- noch Zweitimpfungen. Aktuell sind in Mansfeld-Südharz 48.607 Menschen ein erstes Mal geimpft und 18.313 Personen haben nach Angaben aus dem Ministerium den vollen Impfschutz.

Personen im Landkreis, die sich mit dem Virus infiziert hatten, aber bereits wieder genesen sind, haben die Möglichkeit, einen entsprechenden Nachweis beim Gesundheitsamt des Landkreises zu beantragen. Der Antrag soll per E-Mail an gesundheitsamt@lkmsh.de gestellt werden. Wichtig ist, dass in der E-Mail folgende Daten enthalten sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und der Zeitraum der Quarantäne. Durch das Gesundheitsamt wird dann der entsprechende Nachweis ausgestellt und per Post an die Antragsteller versandt. Informationen des Landkreises erhält man auch über die Bürger Info & Warn App (BIWAPP) des Landkreises. (mz)