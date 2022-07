Ehepaar aus Friedrichsbrunn wagt den Quereinstieg

Claudia und Heiner Puhl sind die neuen Betreiber des Einkaufsmarkts in Friedrichsbrunn. Sie wollen junge Familien künftig noch stärker ansprechen.

Friedrichsbrunn - Wie man einen Laden führt, davon hätten sie bis vor Kurzem keine Ahnung gehabt, geben Claudia und Heiner Puhl zu. Schließlich arbeitet sie beim Kinder- und Jugendhilfswerk Gernrode und er bei Trimet in Harzgerode. Dennoch hätten sie sich Gedanken gemacht, als sie über „Buschfunk“ mitbekommen hätten, dass der Betreiber der örtlichen Kaufhalle aufhören wolle und einen Nachfolger suche, berichten die Friedrichsbrunner Eheleute. „Das Schlimmste, was einem Dorf passieren kann, ist, dass es keine Einkaufsmöglichkeit mehr hat“, zeigt sich Claudia Puhl überzeugt. So stand nach einigem Abwägen für die 37-Jährige und ihren drei Jahre älteren Gatten fest, dass sie den Betrieb des Dorfladens übernehmen wollten.