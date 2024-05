In der Nacht zum Sonnabend waren auch über dem Salzland kräftige Polarlichter zu sehen. Verantwortlich dafür ist der stärkste Sonnensturm seit 2003.

Farbenfeuerwerk am Himmel: Polarlichter über dem Salzlandkreis

Auch über dem Salzlandkreis waren in der Nacht zum Sonnabend Polarlichter zu sehen. Die Ascherslebener Sternfreunde haben sie fotografiert.

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Was für ein Himmelsspektakel! In der Nacht zum Sonnabend waren auch über dem Salzland kräftige Polarlichter zu sehen, die den Himmel in bunte Farben tauchten. Grün, Rot, Violett. Die Ascherslebener Sternfreunde haben dieses astronomische Ereignis aufs Foto gebannt.

Der Himmel in den schönsten Farben. (Foto: Petra Knipperz)

„Mein letztes Polarlicht hatte ich 1989 gesehen“, erzählt Sternfreund Matthias Reinäcker aus Aschersleben, der das Ereignis nach einer langen Woche fast verschlafen hätte. „Die Farben haben sich im Laufe der Nacht verändert“, berichtet die Reinstedterin Petra Knipperz, die gemeinsam mit anderen Sternfreunden gerade ein Treffen in Strenzfeld hatte.

Himmelsspektakel in der Nacht. (Foto: Matthias Reinäcker)

„Das war ein richtiges Feuerwerk, nicht nur fotografisch, auch visuell“, findet der frischgebackene Ascherslebener Planetariumsleiter Klaus Rockmann. Und bedauert: „Gegen 1.30 Uhr war der Zauber verschwunden.“