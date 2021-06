67-Jähriger droht mit Gasexplosion in Blankenburg

Blankenburg - Ein 67-Jähriger hat am Donnerstag gegen 10.50 Uhr bei Rettungskräften angegeben, an der Gasleitung seiner Wohnung in Blankenburg manipuliert zu haben, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Die Rettungskräfte evakuierten vor dem Hintergrund der Gefahrenlage mehrere Bewohner benachbarter Häuser und stellten eine geöffnete Propangasflasche im Durchgang des Hauses sicher.

Ein Ausströmen des Gases aus der Flasche wurde durch ein zweites Ventil verhindert. Der Mann wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus gebracht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion gegen den Mann ein. (mz)