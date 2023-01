Neuer Chef für den MDR: Wer wird der Nachfolger von Intendantin Karola Wille?

MAGDEBURG/MZ - „Mit der Region verbunden“ soll sie sein, die nächste Person an der Spitze des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) – so steht es in der Stellenausschreibung. Was genau das bedeutet, dürfte in den nächsten Wochen intensiv erörtert werden: Muss der neue Intendant in Sachsen-Anhalt, Thüringen oder Sachsen geboren sein?