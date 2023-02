Hass und Gewalt per Whatsapp Skandal um Nazi-Chat: Jetzt kommt Sachsen-Anhalts Polizei-Hochschule auf den Prüfstand

Nach dem Auffliegen einer skandalösen Whatsapp-Gruppe von Polizeischülern in Sachsen-Anhalt beginnt die interne Fehlersuche an der Hochschule in Aschersleben. „Mit irgendetwas haben wir sie offensichtlich nicht erreicht“, sagt Rektor Führing über die Nachwuchspolizisten im Ekel-Chat.