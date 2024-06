Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Am vergangenen Sonnabend sickert in Sachsen-Anhalt das Entsetzen ein. In der Kleinstadt Wolmirstedt (Landkreis Börde) hatte am Vorabend ein Afghane einen Landsmann erstochen und anschließend mit einem Messer Fußballfans beim gemeinsamen Fußball-Schauen attackiert, bevor er selbst von Polizisten erschossen wurde. Während die Beamten noch nach Motiven für die Tat suchen, veröffentlicht der CDU-Landtagsabgeordnete Detlef Gürth einen Kommentar, der nun seinerseits für Entsetzen sorgt.