„Osten unter Strom“ heißt der Auftakt in Wolfen für ein großes Festival im kommenden Jahr, bei dem erneut künstlerische Mitmachprojekte im Mittelpunkt stehen.

Schon 2023 war das alte Kino in Wolfen Veranstaltungsort – hier für ein Konzert mit „Trostland“.

Bitterfeld/Wolfen/MZ - Es geht gar nicht anders. Zwar findet das eigentliche, große Osten-Festival erst im kommenden Jahr statt, eines Warm ups beziehungsweise Vorbereitungswochenendes ein Jahr im Voraus bedarf es aber unbedingt. Das diesjährige nun findet unter dem Titel „Osten unter Strom“ vom 12. bis zum 14. September im alten Kino in Wolfen statt. „Lange Vorläufer sind wichtig, um künstlerische Mitmachprojekte zu organisieren“, sagt Martin Naundorf, einer der Kuratoren. Diese Projekte seien schließlich das Herzstück des Festivals, von Anfang an. Die Menschen vor Ort, so Naundorf, sollten es als Mittel der Begegnung erfahren und weniger als einen Ort, „wo Kunst abgeworfen wird“. Anknüpfend an den „Bitterfelder Weg“, der zu früheren Zeiten das Kunstmachen durch Nicht-Künstler anregte.