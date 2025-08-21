Vom 12. bis 14. September 2025 beginnt in Wolfen die Vorbereitung für das Osten-Festival 2026. Im Fokus stehen Kohle, Solar, Wasserstoff – und die Frage, wie Energie auch Menschen verbindet. Was ist bisher bekannt?

Martin Naundorf ist Kurator des Osten-Festivals. Im September soll am Wolfener Kino die Auftaktveranstaltung für das Festival 2026 stattfinden.

Wolfen/MZ. - Vom 12. bis 14. September laden die Macherinnen und Macher des Osten-Festivals zur Auftaktveranstaltung „Osten unter Strom“ ein. Drei Tage lang soll es in Vorbereitung der dritten Festival-Ausgabe 2026 um das Thema Energie gehen – von Kohle und Chemie bis hin zu Wasserstoff und gesellschaftlichem Miteinander. Trotz des Brandes Anfang August halten die Organisatoren am Veranstaltungsort, dem ehemaligen Wolfener Kino, fest.