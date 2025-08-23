Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird derzeit von einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen bestimmt. Nun hat der Deutsche Wetterdienst für einige Regionen auch eine Warnung vor Sturm herausgegeben.

Am Samstag wird es stürmisch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg. - Am Wochenende muss in Sachsen-Anhalt vor allem am Samstag mit wechselnder Bewölkung rechnen. Gebietsweise können auch Schauer auftreten, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Außerdem hat der DWD für einige Regionen des Landes eine Warnung vor Sturmböen der Stufe 2 von 4 herausgegeben. Diese gilt vorerst bis 16:30 Uhr.

Magdeburg

Jerichower Land

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Kreis Anhalt-Bitterfeld (bis 18 Uhr)

Kreis Wittenberg (bis 18 Uhr)

Die Temperaturen am Samstag: Maximal 18 bis 21, im Harz 10 bis 16 Grad. In der Nacht zum Sonntag verziehen sich die Wolken laut Vorhersage langsam - teils klar und niederschlagsfrei.

Wetter am Sonntag in Sachsen-Anhalt

Der Sonntag startet voraussichtlich sonnig. Danach zieht es sich zu und es muss mit wechselnder bis starker Bewölkung gerechnet werden laut DWD. Höchsttemperatur 19 bis 21, im Harz 14 bis 18 Grad.

In der Nacht zum Montag wechselnd bis gering bewölkt, niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 10 bis 5 Grad.