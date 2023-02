Bistum warnt vor „alter SED-Programmatik“ 200.000 Euro pro Lehrer: Linke nimmt Religionsinstitut der Uni Halle ins Visier – Steuerverschwendung?

200.000 Euro pro Lehrer, aber kaum Nachfrage an Schulen: Die Linke kritisiert Steuerverschwendung am halleschen Uni-Institut für Katholische Theologie und ihre Didaktik. Das Bistum Magdeburg hält dagegen und warnt vor einem „Rückfall in alte SED-Programmatiken“.