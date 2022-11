Halle/MZ - Sachsen-Anhalts früherer Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Jens Bullerjahn ist tot. Der Sozialdemokrat ist am Samstagnachmittag in einer Klinik in Eisleben (Kreis Mansfeld-Südharz) an den Folgen einer schweren und seltenen Erkrankung im Alter von 60 Jahren verstorben. Das bestätigte sein früherer Staatssekretär Jörg Felgner auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung. Wie es heißt, ist Bullerjahn im Beisein seiner engsten Familie friedlich entschlafen. Der verheiratete Vater zweier erwachsener Söhne war einer der profiliertesten Politiker in Sachsen-Anhalt nach der Wiedervereinigung.

