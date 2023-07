Parteiinterne Kritik an Tweet

Magdeburg - In die Debatte um eine ehrverletzende Aussage des CDU-Landtagsabgeordneten Sven Rosomkiewicz über die Grünen schaltet sich jetzt auch die CDU-Landesspitze ein. Rosomkiewicz hatte die Grünen am Mittwoch als „linksgrüne 'Ökofaschisten'" bezeichnet, dafür aber am Donnerstag nach heftiger Kritik um Entschuldigung gebeten.