Magdeburg - Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hält eine Aufteilung Deutschlands in zwei verschiedenen Strompreiszonen für denkbar. Das derzeitige System verteile die Kosten der Energiewende ungerecht, sagte Willingmann der MZ. „Aktuell müssen Verbraucher ausgerechnet in den Ländern höhere Netzentgelte zahlen, die sich in den vergangenen Jahren besonders stark beim Ausbau erneuerbarer Energien engagiert haben“, kritisierte er. Das könne so nicht bleiben.

