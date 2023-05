Merseburg/MZ - Viele Haushalte im Saalekreis können demnächst mit sinkenden Energiepreisen rechnen. Der Stromversorger EnviaM und das dazugehörige Gasunternehmen Mitgas kündigten an, dass ihre Tarife ab 1. Juli wieder weniger kosten sollen. Als Grund nannte der Konzern, dass es nach der Hochpreisphase im Vorjahr nun eine Entspannung der Märkte gebe und dadurch die Beschaffungskosten zurückgingen. Dies würde man nun an die Kunden weitergeben.

Die Kilowattstunde Strom kostet ab Juli in der Grundversorgung und daran angelehnten Sonderverträgen noch 43,51 Cent, also 4,55 Cent weniger als bisher. „Die Verbrauchspreise für Wärmestromkunden gehen um 6,41 Cent je Kilowattstunde brutto zurück“, teilte der Konzern mit. Nach dessen Berechnung muss ein durchschnittlicher Privatkunde mit 2.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch nun etwa 100 Euro weniger zahlen.

Strom- und Gaspreise im Saalekreis werden reduziert: Hunderte Euro weniger

Die Mitgas reduziert ihren Grundtarif und angelehnte Sondertarife um 3,88 Cent je Kilowattstunde Erdgas auf 15,08 Cent. Für den durchschnittlichen Privatkunden mit einem Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden würde dies eine Entlastung um 700 Euro im Jahr darstellen.

Lesen Sie auch: Mehr Investitionen in saubere Energien

Die Stadtwerke Merseburg als größter kommunaler Energieanbieter im südlichen Saalekreis wollen dem Senkungstrend auch anderer Anbieter, (vorerst) nicht folgen. Guido Langer erklärte: „Aktuell sind keine Preisanpassungen beziehungsweise -senkungen im Strom-, Gas- und Fernwärmebereich geplant.“

Preise für Strom und Gas werden gesenkt: Stadtwerke Merseburg warten ab

Der Geschäftsführer begründete dies mit der langfristigen Beschaffungsstrategie seines Unternehmens. Man kaufe benötigte Strom- und Gasmengen auf Monate und Jahre hinaus zu Durchschnittspreisen ein. Dabei sei man im Vorjahr aber auch von den hohen Preisen betroffen gewesen.

Lesen Sie auch: Wegen hoher Strompreise boomen Balkonkraftwerke in Mitteldeutschland

„Andere Anbieter verfolgen möglicherweise andere Strategien, wie zum Beispiel kurzfristige Eindeckung am Spotmarkt. So könnten sie Strom und Gas aktuell zu niedrigeren Preisen einkaufen.“ Langer sieht darin ein Risiko, dass im Vorjahr zu einigen Insolvenzen von Konkurrenten geführt habe. Die Stadtwerke hätten deshalb als Grundversorger, Kunden, die so ohne Vertrag dastanden, aufnehmen und für sie kurzfristig Energie zu teuren Preisen nachkaufen müssen.

Langer betonte zugleich, dass er künftige Preissenkungen nicht ausschließe. Nur könne er dafür noch keinen konkreten Zeitpunkt nennen. Er rechne aber spätestens zum Jahreswechsel damit. Schließlich wirkten sich die aktuell niedrigeren Marktpreise positiv auf die Beschaffung der Stadtwerke für die kommenden Jahre aus.