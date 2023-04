In Deutschland gibt es schon etliche Angebote für Gas, die unter den staatlichen Preisbremse liegen.

Halle/MZ - Angesichts fallender Strom- und Gaspreise im Großhandel senken nun auch die Energieanbieter in Sachsen-Anhalt ihre Tarife. Ostdeutschlands größter Regionalversorger Envia-M wird ab 1. Juli den Strompreis für Privat- und Gewerbekunden in der Grundversorgung und daran angelehnten Sonderverträgen um neun Prozent auf 43,51 Cent senken. Der Erdgaspreis in der Grundversorgung wird bei der Envia-M-Tochter Mitgas um 20 Prozent auf 15,08 Cent je Kilowattstunde reduziert.