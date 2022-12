Corona-Quarantäne wackelt: Sachsen-Anhalt will Ende Januar neu entscheiden

Magdeburg/MZ - Eine der letzten Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt könnte in wenigen Wochen fallen: Ende Januar wollen die Landkreise und das Gesundheitsministerium in Magdeburg über die Quarantäne-Pflicht für Infizierte beraten. Bisher müssen sich Kranke mindestens fünf Tage in Isolation begeben – doch die Regel wackelt.