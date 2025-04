Der Architekturwettbewerb ist entschieden: Das erste Pandemieresilienz-Zentrum Deutschlands entsteht am Weinbergcampus in Halle.

HALLE/MZ. - Ein Quader, ein Zylinder und zwischen ihnen eine gläserne Brücke über einem neuen Kreisverkehr. Das sind die Pläne für das deutschlandweit erste „Pandemieresilienz-Zentrum“ am Weinbergcampus in Halle. An der Kreuzung Ernst-Grube-Straße und Weinbergweg sollen die beiden noch freien Eckgrundstücke bebaut und durch eine etwa 30 Meter lange Brücke verbunden werden, so dass nicht nur eine optische, sondern auch eine praktische Verbindung zwischen Klinikum und zukünftigem Medizinercampus mit „Theoretikum“ entsteht.