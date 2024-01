In einer lebhaften Diskussion über das Zukunftszentrum in Halle fordert Ostbeauftragter Schneider einen pragmatischen Ansatz. Die Debatte dreht sich um die Bedeutung des Zentrums für Deutschland und Osteuropa.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, will in Halle ein Zukunftszzentrum ohne "Chichi" und ohne ostdeutsche selbstgespräche.

Halle/MZ - Basil Kerski hatte den weitesten Weg. Vom polnischen Danzig aus war der Direktor des Solidarnosc-Zentrums eigens nach Halle gereist, um am Mittwochabend im bestens besuchten MZ-Medienhaus an einer Diskussionsveranstaltung des Vereins Pro Halle teilzunehmen, einem Verbund der regionalen Schrittmacher in Sachen Wirtschaft und Politik. Das Thema der Veranstaltung: die Zukunft des Zukunftszentrums in Halle.