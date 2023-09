Was soll das Zukunftszentrum in Halle ab 2028 inhaltlich leisten? Politiker und Wissenschaftler sind ratlos, zeigt eine Tagung in Berlin.

Das Zukunftszentrum in Halle kommt: Aber was soll es bieten?

Es wird viel passieren: Künftiger Standort des Zukunftszentrums am Riebeck-Platz in Halle

BERLIN/MZ - Es ist das Haus mit dem schwer aussprechbaren Namen: Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Ein Titel, wie liebevoll aus Büroklammern gebogen. Dass das Zentrum bis 2028 in Halle entstehen soll, steht fest. Dass es frühestens von 2025 an gebaut werden kann, auch. Hingegen, was da inhaltlich gestaltet werden soll, kann noch niemand sagen. Wofür gebaut werden soll, also auch nicht. Das gibt es nicht alle Tage: Ein Haus wird gebaut, dessen Nutzung völlig offen ist?