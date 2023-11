Dauerausstellung, Doktoranden-Kolleg und Stipendiaten-Programm: Der Ostbeauftragte Carsten Schneider äußert sich zur inhaltlichen Zukunft des Zukunftszentrums in Halle.

Was kommen soll

BERLIN/HALLE/MZ. - Das Zukunftszentrum kommt – und es kommt nach Halle. Was aber hineinkommen soll in den Bau, für den ein Architektenwettbewerb noch auszuschreiben ist, schien bislang völlig offen. So sehr, dass die CDU-nahe Adenauer-Stiftung im September zu einem Diskussions- und Vortragsabend nach Berlin lud, über den die MZ berichtete.