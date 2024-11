Aus reinem Mitgefühl rettet die Autorin ein Tier von der Straße. Was dann geschieht, schildert Monika Maron in ihrer kleinen Erzählung „Die Katze“. Eine Geschichte auf Leben und Tod

HALLE/MZ. - Wenn es stimmt, dass das Glück nicht vom Himmel fällt, trifft dann auf das Unglück das Gegenteil zu? Urplötzlich geschieht etwas – und es zeigt nicht sofort, was es bedeutet. Der Betroffene läuft arglos in die Sache hinein. So wie in diese Geschichte, die Monika Maron erzählt.