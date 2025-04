Robert Capa fotografierte am Kriegsende in Leipzig.

Leipzig/KNA - Besucher des Capa-Hauses in Leipzig können sich ab Mittwoch in einer Sonderausstellung über das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren informieren. Das interaktive Projekt „Wege der Befreiung“ zeichnet den Weg der US-amerikanischen Truppen von der Normandie bis zur Elbe nach. Die dazugehörige Internetseite „wege-der-befreiung.org“ ist bereits jetzt abrufbar.

Kriege rücken näher

„Wir leben in Zeiten, in denen es Kriege gibt, die näher an uns gerückt sind, als wir jemals dachten“, sagte Projektmanager Simon Raulf in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Zugleich ist es inzwischen 80 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg endete. Die letzten Zeitzeugen werden bald nicht mehr unter uns sein.“

Die Sonderausstellung wolle dazu ermutigen, sich mit dem Thema Krieg auseinanderzusetzen. „Nachvollziehbar soll aber auch werden, was Befreiung vor 80 Jahren hieß. Wer befreite wen? Was haben die jungen US-Soldaten vorgefunden, wenn sie einen Ort befreit haben? Manchmal gab es Kämpfe bis zuletzt, woanders fanden friedliche Übergaben statt“, so Raulf.

Der letzte Tote

Vor 80 Jahren, am 18. April 1945, entstand in Leipzig eine berühmte Fotoserie. „Last Man to Die“ zeigt einen toten US-Soldaten auf dem Balkon eines Leipziger Wohnhauses, erschossen von deutschen Heckenschützen. Fotograf Robert Capa galt zu diesem Zeitpunkt bereits als Legende. Die Identität des Toten blieb dagegen jahrzehntelang ein Geheimnis. Im Jahr 2011 rettete eine Bürgerinitiative das Haus vor dem Abriss und machte den Namen des erschossenen Soldaten bekannt: Raymond J. Bowman.

Heute erinnert das „Capa-Haus“ mit der Dauerausstellung „War is Over“ des Stadtgeschichtlichen Museums nicht nur an Capa und das berühmte Bild, sondern auch an das Schicksal seiner Partnerin Gerda Taro, die 1937 als Fotoreporterin im Spanischen Bürgerkrieg ums Leben kam.

Die Ausstellung „Wege der Befreiung: vom D-Day bis zum Elbe-Day“ ist vom 16. April bis zum 31. Juli im Capa-Haus in Leipzig zu sehen. Geöffnet Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr (außer an Feiertagen) und jeden 3. Sonntag im Monat 11 bis 16 Uhr (außer an Feiertagen)