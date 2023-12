Was die in Halle lebende Pianistin und Klavierpädagogin Ragna Schirmer über ihre Arbeit, über den Umgang mit der Zeit und über die Notwendigkeit der Entschleunigung sagt.

Vor dem Silvesterkonzert in Halle

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Natürlich reden wir über Zeit. Das liegt nahe, wenn ein Jahr zu Ende geht, das neue schon seine Zeichen setzt und dazwischen ein bisschen Stille einkehrt. So viel auch immer zu tun bleibt. Ragna Schirmer hat sich jedenfalls Zeit genommen für unser Gespräch. Wir sitzen in einem angesagten Café unweit der halleschen Uni, an den Tischen ringsum wird konzentriert gearbeitet. Überwiegend junge Menschen, aufgeklappte Laptops und Freundlichkeit prägen den Laden. Das findet man auch nicht überall.