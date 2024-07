Comic über legendäre DDR-Band ORWO-Kassetten und Rebellion - Gezeichneter Ausflug in Tal der Träume

Als Junge verliebte sich Dirk Zöllner in den Soul und beschloss, Musiker zu werden. Er spielte Sweet auf dem Tennisschläger und begeisterte 70.000 James-Brown-Fans. Mit dem Leipziger Zeichner Jörg Menge hat er jetzt eine Graphic Novel geschaffen, die von großen Erwartungen in einem kleinen Land erzählt.