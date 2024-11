Halle/MZ - Als Jens Lorenz der Anruf aus der Staatskanzlei erreichte, war er gerade dabei, sein Büro in der Uni auszuräumen. Mehr als 30 Jahre lang hatte er den Universitätschor geleitet und Studenten am Musikinstitut der Martin-Luther-Universität unterrichtet. Nun neigte sich seine musikalische Karriere dem Ende zu, die letzten Stunden in den vertrauten Räumen waren angebrochen. Dann also dieser Anruf: Sachsen-Anhalt hatte sich für ihn als Landesmusikpreisträger entschieden. „Nicht im entferntesten hätte ich damit gerechnet. Nicht angesichts der großartigen Orchester in Magdeburg, Dessau oder Halle. Oder angesichts der Chorlandschaft, der Jazz- und Rockszene.“ Sprachlos sei er gewesen, sagt Lorenz. An diesem Donnerstag wird ihm der Preis in Magdeburg verliehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.