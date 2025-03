Berlin/KNA. - Er gehört zu den bekanntesten deutschen Gegenwartskünstlern: der Maler Günther Uecker, der am 13. März seinen 95. Geburtstag feiert. Vor allem dreidimensionale Nagelbilder verbindet man mit ihm. Bereits in den fünfziger Jahren schuf Uecker diese charakteristischen Werke, die auf dem internationalen Kunstmarkt längst ein Vermögen Wert sind. Dabei ist die Idee dahinter sehr einfach: Es kommt auf den Perspektivwechsel und die Dynamik an. Ändert sich der Standort des Betrachters, ändert sich das Bild.

Besonders begabt

Seine Kindheit und Jugend verbrachte er auf der Ostsee-Halbinsel Wustrow. Nach dem Krieg lebte er in Groß Schwansee, wo sein Vater, der eigentlich Ingenieur war, als sozialistischer Neubauer arbeitete. Günther Ueckers Maltalent fiel früh auf – auch der Partei, die ihm eine besondere Begabtenförderung zukommen ließ. Seine Ausbildung als Anstreicher war dafür kein Hinderungsgrund. Im Gegenteil: gerade weil er durch seine Vita in den Augen der SED-Regierung nicht bürgerlich kontaminiert war, galt er unter den kommunistischen Headhuntern als vielversprechendes, ideologisch formbares Talent. 1949 ging Uecker für ein Malereistudium nach Wismar, bevor er auf die Kunsthochschule in Berlin-Weißensee wechselte. Dann machte sich Uecker unter vielen Entbehrungen auf die Reise nach Düsseldorf. Von 1955 bis 1957 studierte Uecker an der Kunstakademie Düsseldorf, an der er später als Professor selbst lehrte.

Große Kunst

Das Unsichtbare, Transzendente nimmt im Spätwerk des Günther Uecker einen immer größeren Raum ein. Gut zu erleben etwa in dem von ihm karg ausgestalteten Andachtsraum des Reichstags in Berlin: ein Altar aus sandgestrahltem Granit, Stühle, Bänke und sieben hohe Holzbildtafeln, welche durch ihre Schrägheit die Unbehaustheit des Menschen vor Augen führen sollen. Dass die Nägel auf den Tafeln durch ihre dynamische Gestaltung Assoziationen an den gekreuzigten und auferstandenen Christus wecken können, ist kein Zufall, sondern große Kunst. Interessante spirituelle Effekte erzielte Uecker 2024 im Schweriner Dom mit dem „Lichtbogen“-Projekt: vier Kirchenfenster, jeweils zehn bis zwölf Meter hoch, blau schimmernd wie der Himmel oder das Meer, das Uecker von früh auf fasziniert hat.

Zurück auf die Insel

Für Aufsehen sorgte Uecker, der neben anderen Auszeichnungen mit dem Bundesverdienstkreuz (1985) und dem NRW-Staatspreis (2015) geehrt wurde, mit seiner Rückkehr auf die Insel Wustrow. Von 2002 bis 2008 lebte er dort in einer Hütte; dann machte ihm das Landratsamt einen Strich durch die schöpferische Rechnung. Der Naturschutz ließ sich laut Behörde nicht mit Ueckers künstlerischer Arbeit vereinbaren.

In einem „mare“-Interview erläuterte der Künstler seine Beweggründe für den ungewöhnlichen Ortswechsel. Es habe ihn immer schon zum Ort der Kindheit gezogen und zum Meer. „Das Wasser ist für mich eine Reflexionsebene, die mich daran erinnert, woher ich komme.“ Als er die Halbinsel in jungen Jahren aufgrund der sowjetischen Okkupation verlassen musste, habe sich das wie „Entbundenheit“ angefühlt. Entbunden wovon? „Über das Meer zu schauen, um zu imaginieren, was dahinter sein mag.“ Diese Sehnsucht nach dem, was dahinter sein mag, vermittelt Uecker in seiner Kunst.