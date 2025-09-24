Maurice Ravels „Valses“ und „Der grüne Tisch“ von Kurt Jooss: Das Anhaltische Theater startet mit einem beeindruckenden Ballett-Doppel in die neue Spielzeit.

Dessau-Rosslau/MZ - Bei den Opernhäusern in Sachsen-Anhalt ging es gerade in Halle mit „Carmen“ in die neue Spielzeit. Magdeburg startete mit landeshauptstädtischem Eifer gleich mit einem „Tannhäuser“, den man zumindest szenisch durchaus für eine Parodie von Wagners Vorlage halten konnte. Das Anhaltische Theater Dessau, das ja keinen Opernvergleich im Lande scheuen muss, ließ sich dennoch nicht auf einen Überbietungswettbewerb ein, folgte seinem eigenen Stern und startete mit einem exquisiten Ballett-Doppelabend. Das darf man durchaus als bewusste Referenz für eine Sparte nehmen, die zwar vom Publikum geliebt wird, aber dennoch schnell mal in Bedrängnis kommt.