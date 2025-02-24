Das Wetter zur Wochenmitte in Sachsen-Anhalt bleibt ungemütlich. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Kühl, windig und wolkig: Sonne lässt sich zur Wochenmitte nur selten sehen

In Sachsen-Anhalt hält der Herbst Einzug. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

Magdeburg/Halle (Saale). – Es bleibt ungemütlich in Sachsen-Anhalt. Zur Wochenmitte liegt das Land im Einflussbereich eines Hochdruckgebietes, welches in den nächsten Tagen über die Nordsee nach Osteuropa zieht. Das macht sich in Sachsen-Anhalt besonders mit stürmischen Winden bemerkbar.

Wochenmitte in Sachsen-Anhalt überwiegend sonnig

Der Mittwoch, 24. September, zeigt sich vormittags sonnig. Später ziehen Wolken auf. Es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad, im Harz ein wenig kühler bei 10 bis 14 Grad. Der Nordostwind frischt auf und bringt stellenweise Windböen, auf dem Brocken auch Sturmböen.

Die Nacht zu Donnerstag, dem 25. September, bleibt in der Altmark gering bewölkt bis klar. Die Tiefstwerte liegen bei 3 bis 7 Grad, im Harz sogar 0 bis 3 Grad. Der Wind bleibt mäßig, in höheren Lagen weiterhin mit Böen, auf dem Brocken stürmisch.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturmböen auf dem Brocken erwartet

Am Donnerstag, dem 25. September, startet der Tag wolkig bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf kann es im südlichen Sachsen-Anhalt regnen. Die Temperaturen erreichen 15 bis 17 Grad, im Harz sowie im Süden des Landes bleiben sie mit 9 bis 14 Grad deutlich niedriger. Der Nordost- bis Ostwind weht mäßig, zeitweise mit Böen. Auf dem Brocken sind Sturmböen möglich.

In der Nacht zu Freitag, dem 26. September, bleibt es stark bewölkt mit zeit- und gebietsweisem Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 8 Grad, im Harz auf 3 bis 6 Grad. Es weht ein schwacher Nordost- bis Ostwind. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Kurz vor dem Wochenende wolkig und kühl

Am Freitag, dem 26. September, ist die Sonne kaum zu sehen. Es ist wolkig bis stark bewölkt, bleibt jedoch überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Mit Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad bleibt es im Harz auch am Freitag kühler. Es weht schwacher mit mäßiger Ostwind.

In der Nacht zu Samstag, dem 27. September, bleibt es wechselhaft und zumeist niederschlagsfrei. Stellenweise ist mit Nebel zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad.

Regenfreier Start ins Wochenende

Am Samstag, dem 27. September, klart es ein wenig auf und bleibt niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 16 und 19 Grad, im Harz um die 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

Die Nacht zu Sonntag, dem 28. September, ist überwiegend klar. In den frühen Morgenstunden können sich gebietsweise Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad.