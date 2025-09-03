Die Jugendmusiktage des Landes Sachsen-Anhalt sind in ihrer Art einzigartig in Deutschland. In diesem Jahr geht es auch in Orte ganz weit oben im Norden.

Demnächst an vier Abenden an vier Orten: die Jugendbigband des Landes Sachsen-Anhalt

Halle/MZ. - Ein in Deutschland einzigartiges Format ist das Landesjugendmusikfest, das in diesem Jahr – vom 6. bis zum 28. September – bereits zum 30. Mal stattfindet. Warum einzigartig? „Weil das ein Festival ist, auf dem Jugendliche für Jugendliche musizieren“, sagt der Leiter des Festivals, Sebastian Berakdar. Alle Ensembles bestehen aus Teilnehmern zwischen acht und 27 Jahren, auch das Publikum sei vorwiegend jung. Einzigartig also – und konsequent, schließlich ist das erklärte Ziel nicht nur des Festivals, sondern der Arbeit des Landesmusikrates die Nachwuchsförderung.