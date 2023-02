Halle/MZ - Die Bühne ist noch viel größer als sonst, obwohl sie deutlich kleiner ist. Doch wenn Christian Lorenz in diesen Tagen unterwegs ist, fehlt es an allen unterstützenden Maßnahmen, die seine Auftritte sonst begleiten. Kein Feuer, keine Flammen, keine brachialen Donnerschläge, keine verrückten Kostüme und kein gleißendes Licht. Selbst die Lautstärke ist gedämpft. Plauderton statt Gebrüll. Gesungen wird nur einmal, ganz am Ende, und Lorenz hält sich dabei zart zurück. Er rudert mit den Armen. Verzieht das Gesicht unter dem Hütchen zu einem verschämten Lächeln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.