Die Pauluskirche in Halle hat eine Orgel bauen lassen, die nahezu einzigartig in Deutschland ist. Sie ist seit einem Jahr in Betrieb.

Halle/MZ - Was so besonders ist an der Orgel, abgesehen von ihrer Einzigartigkeit mindestens im mitteldeutschen Raum? „Ihr warmer, weicher, voller Klang“, sagt Kirchenmusikdirektor Andreas Mücksch. Sie habe vielfältige technische Möglichkeiten, den Klang zu modulieren. Die neugebaute dreidimensionale Orgel in der halleschen Pauluskirche, seit nunmehr einem Jahr in Betrieb, ist quasi sein Baby, er hat ihren Bau initiiert, begleitet und mitgeformt. Sie sei inspirierend, sagt er. Und so sollte sie auch sein, das war der Plan. „Orgelbau nach vorne gedacht“ nennt Andreas Mücksch das. Komponisten sollten damit Neues ausprobieren wollen; sie sollte sowohl klassisches Orgelwerk als auch modernes Liedgut zulassen. Von Bach bis Pink Floyd, von Klassik bis Jazz.